عمارة: “التقيت برئيس الكاف وهذا ما طلبنا منه” !

كشف شرف الدين عمارة، رئيس الفاف، أنه التقى برئيس الكاف “موتسيبي” في لقاء من أعلى مستوى، مؤكدا أن العلاقة طيبة مع هيئة الاتحاد الإفريقي.

وقال “عمارة” في تصريحاته للإذاعة الوطنية: كان هناك لقاء على أعلى مستوى مع رئيس الكاف، نؤكد أن العلاقة طيبة مع موتسيبي وأكدنا على ضرورة تواجد الجزائر في هيئات الكاف، وأشرنا أن الجزائر ليست ممثلة بالشكل الكافي في الهيئات”.

وأضاف: “طلبت بصفة مباشرة وصريحة إشراك الجزائر في كل الهيئات ومشاريع كرة القدم الإفريقية”.

وتابع: “تكلمنا على أمور أخرى وعلى المنتخب الوطني والمنافسات القارية، وسنكشف عنها في الوقت المناسب”.