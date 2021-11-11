عمارة :”التواجد في مصر شرف ..وسنلعب مبارياتنا من أجل الفوز”

أبدى رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم شرف الدين عمارة سعادته بالترحاب الكبير من قبل الأشقاء المصريين.

وقال عمارة في فيدو لليوتوبور علي سعيد “أنا سعيد بالتواجد في القاهرة وفي بلدي الثاني، كلنا مسرور”. وأضاف “التواجد في مصر شرف لنا، وأؤكد أن الشعب الجزائري يحب مصر”.

و عن التحديات المقبلة للمنتخب الوطني أمام جيبوتي يوم الجمعة. ومباراة بوركينافاسو يوم الثلاثاء قال عمارة “إن شاء الله نلعب كل مباراة من اجل الفوز لا غير”.

طالع ايضا

أبدى الناخب الوطني جمال بلماضي تفاؤله الكبير في الذهاب بعيدا في منافسة تصفيات مونديال 2022 قبل مواجهة جيبوتي الجمعة.

وقال بلماضي في تصريح مقتضب له لليوتوبور المصري علي سعيد “إذا واجهنا مصر سنكون مجبرين باللعب من أجل الفوز”.

وعن إمكانية مواجهة بلماضي ولاعبيه للمنتخبات العربية مستقبلا، قال بلماضي: “الروح الرياضية هي كل شيء في عالم كرة القدم، منتخب مصر منتخب قوي والمغرب وتونس كلهم في المستوى العالي”.

وكشف بلماضي عن أمنياته التي تتمثل في تأهل المنتخبات إلى المونديال “إن شاء الله كل بلد عربي يتأهل إلى المونديال “.

حمل تطبيق النهار عبر رابط ” البلاي ستور ” من هنا

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.