عمارة :”الجمهور الجزائري صنع الفارق في كأس العرب”

أشاد شرف الدين عمارة، بالدور الهام الذي لعبته الجماهير الجزائرية، من أجل تحفيز الخضر، خلال دورة كأس العرب 2021.

وأوضح رئيس الفاف، في تصريحات للإذاعة الوطنية، بأن المشجعين كانو كلمة سرّ الأفناك، لحد الآن، نظرا للدعم الذي يقدمونه للاعبين.

وقال :”صحيح أن حضور أنصارنا كان أقل من أصحاب الأرض أو المصريين، ولكنهم صنعوا الحدث في كل مرة”.

وواصل :”لديهم نسبة مهمة في وصولنا للدور النهائي، ونأمل أن نهدي لهم اللقب”.