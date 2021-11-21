عمارة: “الدعم المالي يجب أن يوجه لأندية الهواة فقط دون المحترفة”
بقلم كريم.تيغرمت
أكد رئيس الفاف شرف الدين عمارة، بأن المساعدات المالية يجب أن توجه للأندية الهواة فقط، دون الأندية المحترفة.
وصرح عمارة: “المساعات التي تتلقاها الفاف من الدولة، ووزارة الشبيبة والرياضة، ستخصص فقط للأندية الهواة”
وأضاف: “الأندية المحترفة هي شركات خاصة، ومن غير الطبيعي أن تعتمد على شركات أخرى لمنحها مساعدات”.
وتابع شرف الدين عمارة: “أتفهم مشاكل الأندية الهاوية، لكن الأندية المحترفة عليها القيام بمجهودات لتسيير في حدود امكانياتها الخاصة”.
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