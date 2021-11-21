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الرياضة

عمارة: “الدعم المالي يجب أن يوجه لأندية الهواة فقط دون المحترفة”

بقلم كريم.تيغرمت
عمارة: “الدعم المالي يجب أن يوجه لأندية الهواة فقط دون المحترفة”
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أكد رئيس الفاف شرف الدين عمارة، بأن المساعدات المالية يجب أن توجه للأندية الهواة فقط، دون الأندية المحترفة.

وصرح عمارة: “المساعات التي تتلقاها الفاف من الدولة، ووزارة الشبيبة والرياضة، ستخصص فقط للأندية الهواة”

وأضاف: “الأندية المحترفة هي شركات خاصة، ومن غير الطبيعي أن تعتمد على شركات أخرى لمنحها مساعدات”.

وتابع شرف الدين عمارة: “أتفهم مشاكل الأندية الهاوية، لكن الأندية المحترفة عليها القيام بمجهودات لتسيير في حدود امكانياتها الخاصة”.

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