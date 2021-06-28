عمارة: ” الشبيبة فريق الألقاب وتشرف الكرة الجزائرية دائما”

أكد رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم شرف الدين عمارة انه سيدعم فريق شبيبة القبائل في نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية أمام الرجاء المغربي يوم 10 جويلية المقبل بالبينين.

وثمّن رئيس الفاف شرف الدين عمارة تأهل شبيبة القبائل إلى نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية يوم أمس الأحد قائلا:

“الشبيبة دائما تشرف الكرة الجزائرية، ونتيجة اليوم أ كدنت بها أنها فريق الألقاب وأنها فريق كبير يشرف الجزائر، وأضن أن الفرصة لا تزال من أجل تحقيق نتائج أكثر لتزيين خزانة الشبيبة وخزانة الجزائر بكاس إفريقية أخرى، وأتمنى لهذا الفريق كل النجاح”.

“إذا سمحت لنا اللجنة الإفريقية بالتنقل إلى البينين للوقوف على فريق الشبيبة فمن الأكيد انني سأكون حاضرا في المباراة النهائية امام الرجاء البيضاوي”.