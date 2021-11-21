عمارة “الفيفا والكاف قد يعاقبان المنتخب الوطني لهذا السبب”

كشف رئيس “الفاف” شرف الدين عمارة أن عقوبات “الفيفا” و”الكاف” قد تصل إلى حد معاقبة المنتخب الوطني الجزائري.

وفاجأ عمارة أن المسؤولين عن كرة القدم بالعالم وفي إفريقيا بالأخص يستطيعون معاقبة أي بلد في حالة عدم توفر الشروط.

كما قال عمارة في المؤتمر الصحفي بالأوراسي اليوم الأحد، “الإتحاد الجزائري يمكن أن يتعرض لعقوبات قاسية من قبل الفيفا والكاف”.

وأضاف”العقوبات قد تصل إلى المنتخب الوطني في حالة ما قمنا بإعطاء إجازة نادي محترف لنادي لا يتوفر على شروط الكاف”.

وأوضح عمارة، “الكاف متشددة وحازمة مثلا اتجاه الفرق المشاركة في المنافسات الإفريقية”. “تصوروا أنها تشترط حتى تواجد المستوصفات والمستشفيات قريبة من الملاعب، وتشترط النقل والمواصلات”.

إنطلقت صبيحة اليوم الأحد، أشغال الجمعية العامة للإستثنائية للفاف، برئاسة شرف الدين عمارة، وذلك في فندق الأوراسي بالعاصمة.

وستدرس هذه الجمعية، نقطة واحدة لا غير، متمثلة في تعديل نظام المُنافسة في البطولة الوطنية المحترفة، بداية من الموسم القادم.

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