عمارة: “القرعة وضعتنا في مجموعة متوازنة وسندافع عن لقبنا بكل قوة”

اعتبر رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، شرف الدين عمارة أن قرعة كان 2021، وضعت المنتخب الجزائري في مجموعة متوازنة، مؤكدا بأن الخضر سيدافعون بكل قوة عن لقبهم.

وصرح عمارة، لإذاعة الجزائر الدولية: “القرعة وضعتنا في مجموعة متوازنة، بحضور كوت ديفوار الذي يعد منتخب قوي جدا، وليس هناك فريق ضعيف”.

وأضاف رئيس الفاف: “سنلعب كل مبارياتنا بجدية كبيرة لحسم التأهل للدور ثمن نهائيا قبل مواجهة كوت ديفوار، لكن منتخبي سيراليون، وغينيا الاستوائية ستكون لهما كلمتهما”.

وتابع شرف الدين عمارة: “الجزائر حاملة اللقب، وستدافع بكل قوة عن لقبها خلال هذه المنافسة، علينا الاستعداد جيدا لهذه البطولة دون ترك أي مجال للحظ”