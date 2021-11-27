عمارة: “الكوتشينغ سيكون من نصيب بوقرة وبلماضي سيكون كمستشار فقط”

أكد رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم شرف الدين عمارة أن الناخب الوطني جمال بلماضي سيكون كمستشار للمدرب مجيد بوقرة خلال منافسة كاس العرب للمنتخبات.

وتحدث رئيس الفاف عن دور المدرب جمال بلماضي خلال مونديال العرب الذي ستحتضنه قطر بداية من شهر ديسمبر عبر برنامج حوار العرب على قناة الكأس القطرية قائلا:

“بلماضي سيكون في قطر للإستمتاع بهذه المنافسة، لكن لديه لاعبين من المنتخب الأول ويجب أن يقف على تحضيراتهم، كما قلنا أن هذه المنافسة تحضيرية لكأس إفريقيا، واللاعبين يشكلون أساس المنتخب الأول، وبالتالي سيكون مستشار لمجيد بوقرة، لكن القيادة والكوتشينغ سيكون لمجيد بوقرة، وبلماضي وضع فيه الثقة، ولا ننسى أن بوقرة مساعد لبلماضي في المنتخب الأول، ويعرف عمله جيدا، لا أضن أن يكون لبلماضي دور تقني مباشر”.

انضموا الآن إلى مجموعة Ennahar TV على تطبيق #فايبر واستقبلوا الهام والعاجل وآخر الأخبار الحصرية

#النهار معكم حيث ما كنتم عبر الرابط

⬇️⬇️⬇️

https://vb.me/EnnaharTVfb