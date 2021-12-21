عمارة: “المطالبة بإلغاء كان الكاميرون قلّة احترام للمنتخبات الإفريقية”

أكد رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، شرف الدين عمارة، أن الاتحادية نددت بالمطالب. التي تدعو لإلغاء نهائيات كأس أمم إفريقيا 2021 المزمع إقامتها بالكاميرون.

و أجرى رئيس الفاف حوارا مطولا مع قناة “الجزائر الدولية”، للحديث عن تتويج الخضر بلقب كأس العالم للمنتخبات العربية. و قال “هناك من تحجج بأن ظروف الوقاية من تفشي كورونا في الكاميرون غير كافية، لحماية اللاعبين الأفارقة الناشطين بالدوريات الأوروبية”.

كما تابع عمارة “أعتقد أن التفكير في إلغاء نهائيات كأس أمم إفريقيا يعتبر قلة احترام للمنتخبات الإفريقية”. و “يجب أن نندد بهذا القرار وهذا ما قمنا به”.

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تحدّث رئيس الإتحاد الكاميروني لكرة القدم، صامويل إيتو، عن “خيانة” بعض رؤساء الإتحاديات الإفريقية التي تقف ضد قراره.

وكان إيتو قد تحدى الجميع بما فيهم رئيس الفيفا انفانتينو و رئيس “الكاف” باتريس موتسيبي و عدد من الأسماء التي تقف ضد تنظيم الكاميرون للطبعة المقبلة لـ “الكان” في وقتها المحدّد.

كما أكد نجم الكرة الكاميرونية سابقا في تصريح لـ “كنال سبور أفريك بلوس” قائلا “لا أرى سببا واحدا مقنعاً لعدم اقامة كأس أمم إفريقيا بموعدها، في كل الحالات الاتحاد الكامروني الذي أمثله سيدافع إلى آخر رمق ضد الأصوات المنادية بالتأجيل”. وأضاف “بطولة أمم أوروبا لعبت سنة 2020 في عدة مدن أوروبية و في ملاعب ممتلئة بالجماهير و الحال أننا كنا وقتها في قلب الأزمة الصحية و لم تحصل أي تداعيات”.

كما سقطت خطة المغربي فوزي لقجع والمصري هاني أبو ريدة، في الماء. و هما اللذين سعيا لتأجيل “الكان” في الكاميرون لأجل لاحق.

و صدم رئيس الكاف، باتريس موتيسيبي لقجع وأبو ريدة، في الساعات الماضية. مؤكدا بأن كأس إفريقيا ستلعب في موعدها المحدد.

كما قال الميلياردير الجنوب إفريقي :”سأكون حاضر في ياوندي جانفي القادم أنا وعائلتي، من أجل متابعة الكان، وستكون دورة ناجحة”.

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