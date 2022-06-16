عمارة: “المنحة التي نالها المنتخب الوطني مستحقة وأتحمل مسؤوليتها”
بقلم كريم تيغرمت
تحدث شرف الدين عمارة، عن منحة الـ60 مليار التي نالها الخضر عن تأهلهم لكأس أمم إفريقيا بالكاميرون، مؤكدا بأنها مستحقة.
وقال عمارة، في تصريح حصري لـ”النهار”: “أنا أتحمل المسؤولية أمام الجميع في المنحة التي نالها المنتخب الوطني، كونهم يستحقونها”.
كما أضاف: ” كثر الحديث عن هذه المنح، لأننا لم نتأهل لكأس العالم، وقمنا بتمرير هذه المنح في اجتماع المكتب الفيدرالي بموافقة جميع الأعضاء”.
وتابع شرف الدين عمارة: “هذا المنتخب الذي أسعد الجزائريين لعدة سنوات، مهما كافئناه لا يمكن أن يساوي الفرحة التي منحها للجزائريين خلال كأس الكاف 2019، وكأس العرب”.
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