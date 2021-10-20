عمارة :”الوصول للإحتراف الحقيقي يحتاج نموذجا إقتصاديا جديدا”

أوضح رئيس الفاف شرف الدين عمارة، بمناسبة كلمة ألقاها خلال إجتماع اللجنة المُشتركة مع وزارة الشباب والرياضة، بشأن كرة القدم المحترفة في الجزائر، بأن هذه الأخيرة لم تصل للمستوى المرجو من طرف الجميع.

وتحدث قائلا في هذا الشأن :”بعد مرور عشر سنوات عن تطبيق الإحتراف في بلادنا، خرجنا بخبرة بسيطة يُمكننا من خلالها تقييم الأمور”.

وواصل :”ما يمكنني قوله، هو أن عالم كرة القدم المُحترفة، هو أكثر المجالات تقنينا على الساحة العالمية، ولكن هذا الأمر وللأسف ولحد الساعة غير مُتوفر في بلادنا”.

وأردف :”من أجل دخول الإحتراف الحقيقي نحتاج نموذجا إقتصاديا ناجحا، لأن المُطبق حاليا أثبت محدوديته على جميع الأصعدة”.