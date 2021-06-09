عمارة: “بدون أموال لن يكون هناك إحتراف”

نصبت أمسية اليوم الأربعاء اللجنة المشتركة بين وزارة الشباب والرياضة والإتحادية الجزائرية لكرة القدم، حول إصلاح كرة القدم المحترفة، والذي أشرف عليه وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي، رفقة رئيس الإتحادية الجزائرية لكرة القدم شرف الدين عمارة بمقر وزارة الشباب والرياضة.

وكشف رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم شرف الدين عمارة عن الهدف الرئيسي وراء تنصيب هذه اللجنة المشتركة قائلا:

“الهدف من تنصيب هذه اللجنة هو تطوير ودراسة وإقتراح حلول للنهوض بكرة القدم، من أجل تنظيم الإحتراف في الجزائر، لأنه بدون أموال لن يكون هناك إحتراف”.

وأضاف: ” الإحتراف هو أن يكون النادي بمثابة شركة إقتصادية، وتحقق أرباح مالية، ونتائج رياضية، بدون هذا لا يمكننا التحدث عن الإحتراف”.

“الإحتراف في كرة القدم هو خلق ثروة وليس إهدارها، فعلى عكس البطولات العاليمة التي خسرت الملايير بسبب توقف البطولات العام الماضي بسبب فيروس كورونا نجد أن الجزائر كانت الوحيدة التي استفادت ماليا من توقف البطولة لأننا نخرج الأموال فقط ولا نربح أي شيء”.