عمارة: “بلماضي من حقه انتقاد أرضية الملعب والمطالبة بتحسينها”

وقف رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، شرف الدين عمارة إلى جانب الناخب الوطني جمال بلماضي، بعد الانتقادات التي وجهها هذا الأخير، بخصوص أرضية ملعب “مصطفى تشاكر”.

وصرح شرف الدين عمارة، اليوم الأربعاء، لتلفزيون “النهار”: “بلماضي من حقه الحديث عن أرضية الملعب”.

وأضاف رئيس “الفاف”: “مثل هذه الأمور من صلاحيات بلماضي، لأن أرضية الملعب هي المكان الذي يقوم فيه بعمله، من حقه المطالبة بتحسينها”

وتابع شرف الدين عمارة: “نحن في تشاور مع السلطات لتحسين الوضع، وهناك أمور كثير يجب إصلاحها بتضافر جهود الجميع، خاصة وأننا نخوض تصفيات كأس العالم”