عمارة: “بن العمري لازال يعاني من آلام”

كشف رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، شرف الدين عمارة، بأن مدافع الخضر جمال بن العمري، لازال يعاني من آلام.

وصرح عمارة، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية، في هذا الخصوص: “بن العمري لازال يعاني نوعا ما من آلام أسفل الرقبة”.

وأضاف: “بوقرة يتابع مدى تحسن حالة بن العمري، والكلمة الأخيرة ستعود له في امكانية اشراكه في المباراة المقبلة”.

يذكر أن جمال بن العمري، غاب عن مواجهة مصر، في المباراة الأخيرة من دور المجموعات، بسبب معاناته من اصابة.