عمارة: “بونجاح جاهز وفسخ بلايلي لعقده لن يؤثر عليه”
بقلم كريم.تيغرمت
أكد رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، شرف الدين عمارة، جاهزية لاعبي المنتخب الوطني، لنهائي كأس العرب، الذي سيجمعهم بمنتخب تونس.
وصرح عمارة، للإذاعة الوطنية: “كل لاعبي المنتخب الوطني جاهزون للمباراة النهائية، بما فيهم بغداد بونجاح”.
كما أضاف، بخصوص بلايلي: “بلايلي يملك عقلية خاصة، ما يجعل منه لاعب خارق للعادة على جميع المقاييس”.
وتابع شرف الدين عمارة: “فسخ بلايلي لعقده مع ناديه، لن يؤثر عليه، خاصة وأنه يتجه للتوقيع في فريق كبير”.
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