عمارة: “تتويج شباب بلوزداد بالبطولة الرابعة على التوالي مفخرة لنا”

اعتبر شرف الدين عمارة، رئيس مجلس إدارة شركة “مدار” المالكة لفريق شباب بلوزداد، بأن تتويج النادي بلقب البطولة للمرة الرابعة على التوالي يعد مفخرة بالنسبة لهم.

وصرح عمارة، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “تتويج فريقنا ببطولة الموسم الجاري للمرة الرابعة على التوالي يعد مفخرة بالنسبة لنا”.

كما أضاف: “شباب بلوزداد لعب الأدوار الأولى محليا هذا الموسم، في جميع المنافسات بما فيها كأس الجمهورية أين بلغنا الدور النهائي”.

وتابع شرف الدين عمارة: “ما حققه شباب بلوزداد منذ تولي شركة مدار زمام الأمور كان يعتبر مستحيلا بالنسبة للبعض، لكننا آمنا في قدراتنا رغم صعوبة التحدي”.