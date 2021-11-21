عمارة: “تغيير نظام المنافسة هو مجرد عودة للحالة الطبيعية”

تحدث رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم شرف الدين عمارة، عن مبررات تغيير نظام المنافسة. مؤكدا أن ذلك يصب في فائدة كرة القدم الجزائرية.

وصرح عمارة، خلال ندوته الصحفية”ما قمنا به ليس تغيير جذري أو عميق، عدنا للحالة العادية التي كانا عليها بـ16 فريق”

كما أضاف رئيس الفاف،”هذا التغيير هو مجرد العودة إلى الحالة الطبيعية لأن بطول بـ20 فريق أحدثت مشاكل عديدة”.

وتابع شرف الدين عمارة”التسيير الذي كنا نسيير به بـ20 فريق، تسيير غير فعال، وهو ما دفعنا للعودة لاعتماد 16 فريق في القسم المحترف”