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الرياضة

عمارة: “حزين جدا على الجيل الحالي للمنتخب الوطني”

بقلم كريم تيغرمت
عمارة: “حزين جدا على الجيل الحالي للمنتخب الوطني”
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أثنى شرف الدين عمارة، على الجيل الحالي للمنتخب الوطني، مبديا في ذات الوقت أسفه الشديد لعدم بلوغهم نهائيات كأس العالم

وصرح عمارة، خلال ندوته الصحفية: “الجيل الحالي من أفضل الأجيال التي مرت على المنتخب الوطني”.

كما أضاف: “هذا الجيل من اللاعبين يملك امكانيات جد كبيرة، على جميع المستويات، وكان يستحق بلوغ المونديال”.

وتابع شرف الدين عمارة: “أنا جد حزين من أجل هذا الجيل، بعد الفشل في بلوغ المونديال، وأتمنى لهم فرص أخرى مستقبلا”.

رابط دائم : https://nhar.tv/vD4Oh
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