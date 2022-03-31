عمارة: “حزين جدا على الجيل الحالي للمنتخب الوطني”

أثنى شرف الدين عمارة، على الجيل الحالي للمنتخب الوطني، مبديا في ذات الوقت أسفه الشديد لعدم بلوغهم نهائيات كأس العالم

وصرح عمارة، خلال ندوته الصحفية: “الجيل الحالي من أفضل الأجيال التي مرت على المنتخب الوطني”.

كما أضاف: “هذا الجيل من اللاعبين يملك امكانيات جد كبيرة، على جميع المستويات، وكان يستحق بلوغ المونديال”.

وتابع شرف الدين عمارة: “أنا جد حزين من أجل هذا الجيل، بعد الفشل في بلوغ المونديال، وأتمنى لهم فرص أخرى مستقبلا”.