عمارة: “حظينا باستقبال جيد ونشكر الجامعة المغربية على كل التسهيلات”
بقلم كريم.تيغرمت
أبدى رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، شرف الدين عمارة رضاه على الإستقبال الذي حظي به الخضر في المغرب، والتسهيلات المقدمة من الجامعة المغربية.
وقال عمارة، في تصريح للصحافة المغربية: “حظينا باستقبال جيد، الأجواء جيدة، كأننا سنلعب في بلدنا الجزائر، بالنظر لتشابه المناخ، الأرض، وحتى نفس الشعب، لا يوجد تغيير كبير بالنسبة لنا”.
وأضاف رئيس الفاف: “نحن مسرورين، بالتواجد بين إخواننا في المغرب، وإلى حد الآن الأمور تسير بشكل طبيعي، وتم تسهيل كل أمورنا هنا، ونشكر الجامعة المغربية على هذه التسهيلات”.
وتابع شرف الدين عمارة: “سنلعب مباراة في كرة لقدم، وأصدقائنا الموجودين هنا منحونا تقرير ايجابية وهم مشكورون على ذلك”.
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