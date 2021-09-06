إعــــلانات
الرياضة

عمارة: “حظينا باستقبال جيد ونشكر الجامعة المغربية على كل التسهيلات”

بقلم كريم.تيغرمت
عمارة: “حظينا باستقبال جيد ونشكر الجامعة المغربية على كل التسهيلات”
  • 2868
  • 0

أبدى رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، شرف الدين عمارة رضاه على الإستقبال الذي حظي به الخضر في المغرب، والتسهيلات المقدمة من الجامعة المغربية.

وقال عمارة، في تصريح للصحافة المغربية: “حظينا باستقبال جيد، الأجواء جيدة، كأننا سنلعب في بلدنا الجزائر، بالنظر لتشابه المناخ، الأرض، وحتى نفس الشعب، لا يوجد تغيير كبير بالنسبة لنا”.

وأضاف رئيس الفاف: “نحن مسرورين، بالتواجد بين إخواننا في المغرب، وإلى حد الآن الأمور تسير بشكل طبيعي، وتم تسهيل كل أمورنا هنا، ونشكر الجامعة المغربية على هذه التسهيلات”.

وتابع شرف الدين عمارة: “سنلعب مباراة في كرة لقدم، وأصدقائنا الموجودين هنا منحونا تقرير ايجابية وهم مشكورون على ذلك”.

رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=982235
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر