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الرياضة

عمارة: “دافعت بقوة عن منتخبنا.. “خاطيني الكولسة” وشراء الحكام”

بقلم كريم تيغرمت
عمارة: “دافعت بقوة عن منتخبنا.. “خاطيني الكولسة” وشراء الحكام”
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أكد ئرف الدين عمارة، عدم ادخاره أي جهد للدفاع عن المنتخب الوطني، وحقوقه، مبديا رفضه القاطع الدخول في الكولسة.

وصرح عمارة: “دافعت عن المنتخب الوطني بكل قوة، ولم ندخر أي جهد في الحفاظ على حقوقه بالطرق القانونية”

كما أضاف: “العديد من الأشخاص طالبونا بالكولسة، وأنا أقول بأن هذه الأمور غير قانونية ولن نقحم الجزائر فيها”.

وتابع شرف الدين عمارة: “أنا لا أشتري الحكام، وأرفض القيام بذلك، حتى وإن كان منتخبنا مستهدف، لأنني أمثل بلد محترم”.

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