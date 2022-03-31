عمارة: “دافعت بقوة عن منتخبنا.. “خاطيني الكولسة” وشراء الحكام”
بقلم كريم تيغرمت
أكد ئرف الدين عمارة، عدم ادخاره أي جهد للدفاع عن المنتخب الوطني، وحقوقه، مبديا رفضه القاطع الدخول في الكولسة.
وصرح عمارة: “دافعت عن المنتخب الوطني بكل قوة، ولم ندخر أي جهد في الحفاظ على حقوقه بالطرق القانونية”
كما أضاف: “العديد من الأشخاص طالبونا بالكولسة، وأنا أقول بأن هذه الأمور غير قانونية ولن نقحم الجزائر فيها”.
وتابع شرف الدين عمارة: “أنا لا أشتري الحكام، وأرفض القيام بذلك، حتى وإن كان منتخبنا مستهدف، لأنني أمثل بلد محترم”.
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