عمارة: “راح تكون فيه إنتفاضة من الجميع.. أصبحت مسألة كرامة”

أكد رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم شرف الدين عمارة أن مباراة الجولة الثالثة أمام منتخب كوت ديفوار. ستشهد إنتفاضة حقيقية من اللاعبين من أجل حسم بطاقة التأهل.

كما تحدث رئيس الفاف شرف الدين عمارة في تصريح حصري للنهار عن إمكانية التأهل إلى الدور السادس عشر من بطولة أمم إفريقيا. قائلا “الأمل يبقى قائما، ومادمنا قائمين رفقة الطاقم الفني واللاعبين”.

و”الكل متفائل جدا وواعي بالمسؤولية، وبالتالي نحن متأكدين أنه ستكون هناك إنتفاضة من اللاعبين”. كما تابع “لأن الناس كملها تقاست، أصبحت اليوم مسألة كرامة، ويجب أن ننتفض لنثبث أن الفريق الجزائري بطل إفريقيا”. “وهو الأمر الذي لا يجب أن ننساه”.

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وانتهت مواجهة المنتخب الوطني الجزائري أمام غينيا الإستوائية بهزيمة الخضر في منافسة كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

في حين لعبت المواجهة بملعب جابوما بمدينة دوالا الكاميرونية لحساب الجولة الثانية من المجموعة E انتهت بنتيجة هدف دون رد.

كما سجل المنتخب الوطني الجزائري هدفا في الدقيقة الـ24 عن طريق بغداد بونجاح ألغاه الحكم بداعي تسلل قائد الخضر رياض محرز، وحدث نفس الأمر في الدقيقة الـ83 عندما ألغى الحكم هدف يوسف بلايلي لذات السبب.

الدقيقة الـ70 شهدت تسجيل “إيستيبان فيرنانديز أوباينغ أوبونو” الهدف الوحيد لغينيا الإستوائية.

ترتيب المجموعة:

1-كوت ديفوار 4 نقاط.

2-غينيا الإستوائية 3 نقاط.

3-سيراليون 2 نقاط.

4-الجزائر 1 نقاط.