عمارة: ” سأعود إلى الجزائر يوم الجمعة لتقسيم المهام على أعضاء المكتب الفيدرالي”

كشف رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم شرف الدين عمارة أنه سيعود إلى أرض الوطن يوم الجمعة من أجل ترأس أول مكتب فيدرالي منذ خلافته خير الدين زطشي.

ونقل الموقع الرسمي للإذاعة الوطنية تصريحات رئيس الفاف على هامش تواجده بالعاصمة القطرية الدوحة لحضور قرعة كأس العرب للمنتخبات 2021 قائلا:

“سأعود الي ارض الوطن يوم الجمعة في حدود الساعة منتصف النهار، وفي سهرة نفس اليوم سأعقد أول اجتماع لي مع المكتب الفدرالي، وسيتضمن جدول الأعمال عدة نقاط أساسية أهمها تقسيم المهام على الأعضاء. أنا واثق أننا سننجح في تحقيق برنامجنا الإصلاحي. هذا المسعى قابل للتحقيق خاصة وأنني قررت رفع التحدي من اجل تقديم الإضافة المرجوة لكرة القدم الوطنية التي تحتاج لان يعاد بعثها على أسس صلبة”.