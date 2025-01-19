عمارة :”سعداء بالتأهل ونسعى للذهاب بعيدا في منافسة الكاف”

أبدى مدافع اتحاد العاصمة نبيل عمارة سعادته الكبيرة لتحقيق الفوز أمام نادي جاراف والتأهل إلى ربع نهائي كأس الكونفيدرالية.

وقال نبيل عمارة في تصريح للتلفزيون العمومي عقب المباراة التي جرت بملعب 5 جويلية الاولمبي “واجهنا خصم كان يصر على الفوز و التأهل، حققنا التأهل وسنذهب إلى حد بعيد خطوة بخطوة”

كما أضاف عمارة “في الشوط الثاني قمنا بتطبيق التعليمات من قبل المدرب،أشكر الأنصار الذين ساندونا و اللاعبين والطاقم الفني، سنعمل على إسعاد الأنصار”.

وختم “أثبتنا قوة اتحاد العاصمة في المنافسة الإفريقية، أنصارنا ساندونا في كل المنافسات، وحتى الذين سافروا معنا في الأدغال الإفريقية”.

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