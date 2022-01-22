عمارة: “سنعود حيث سقطنا للوقوف من جديد”
بقلم كريم تيغرمت
أبدى رئيس الفاف شرف الدين عمارة، ثقته في قدرة المنتخب الوطني، على الوقوف من جديد، وتحقيق التأهل لمونديال قطر 2022.
وصرح عمارة، لمبعوث “النهار” بالكاميرون: “تعثر منتخبنا الوطني في “كان” الكاميرون، لا يعني بأنه أصبح ضعيفا”.
كما أضاف رئيس الفاف: “المنتخب الوطني مازال قويا، ويملك كل المقومات التي تسمح له بضمان التأهل لكأس العالم”.
وأردف: “هناك أمور سيتم تصحيحها في المنتخب، وسنعود حيث سقطنا من أجل الوقوف من جديد”.
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