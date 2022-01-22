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الرياضة

عمارة: “سنعود حيث سقطنا للوقوف من جديد”

بقلم كريم تيغرمت
عمارة: “سنعود حيث سقطنا للوقوف من جديد”
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أبدى رئيس الفاف شرف الدين عمارة، ثقته في قدرة المنتخب الوطني، على الوقوف من جديد، وتحقيق التأهل لمونديال قطر 2022.

وصرح عمارة، لمبعوث “النهار” بالكاميرون: “تعثر منتخبنا الوطني في “كان” الكاميرون، لا يعني بأنه أصبح ضعيفا”.

كما أضاف رئيس الفاف: “المنتخب الوطني مازال قويا، ويملك كل المقومات التي تسمح له بضمان التأهل لكأس العالم”.

وأردف: “هناك أمور سيتم تصحيحها في المنتخب، وسنعود حيث سقطنا من أجل الوقوف من جديد”.

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