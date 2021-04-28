عمارة: “سنلعب بالمنتخب المحلي مع إشراك اللاعبين الذين ينشطون في الخليج”

كشف رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم شرف الدين عمارة أن الجزائري ستشارك في منافسة كأس العرب بالمنتخب المحلي.

ونقل الموقع الرسمي للإذاعة الوطنية تصريحات رئيس الفاف على هامش تواجده بالعاصمة القطرية الدوحة لحضور قرعة كأس العرب للمنتخبات 2021 قائلا:

“هذه المنافسة الخاصة باللاعبين المحليين، ستعرف كذلك مشاركة العناصر التي تنشط بالخارج، باستثناء قارة أوروبا” موضحا ايضا “ان جل العناصر التي ستشارك في هذه الدورة ستكون من البطولة الوطنية بالإضافة الى اللاعبين الذي ينشطون بدول الخليج وتونس. أما العناصر التي تنشط بأوروبا لن تكون معنية بهذه المنافسة باعتبار أنها ستكون ملتزمة بالمشاركة مع فرقها في بطولاتها المحلية”.