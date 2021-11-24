عمارة في مصر للمشاركة في الجمعية العامة الاستثنائية للكاف

يتواجد رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، شرف الدين عمارة، في العاصمة المصرية القاهرة، للمشاركة في أشغال الجمعية العامة الاستثنائية للكاف.

وكشف الحساب الرسمي للفاف، عن مرافقة كل من ياسين بن حمزة، جيلالي طويل، ومنير دبيشي، لشرف الدين عمارة في هذه السفرية.

وأوضحت الفاف،أنه ستم خلال أشغال هذه الجمعية الاستثنائية، تحديد موعد قرعة المباراة الفاصلة المؤهلة لكأس العالم.

كما سيناقش شرف الدين عمارة، رفقة بقية الأعضاء، العديد من النقاط الأخرى المدرجة في جدول أعمال هذه الجمعية الاستثنائية.