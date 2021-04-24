عمارة قبيل انتقاله إلى قطر.. سألتقي بلماضي في أقرب فرصة

قال رئيس الفاف شرف الدين عمارة، قبيل انتقاله إلى قطر إنه سيلتقي بالناخب الوطني جمال بلماضي في أقرب فرصة.

واوضح، عمارة، أنه فضل شخصيا التنقل إلى قطر لحضور قرعة كأس العرب للمنتخبات، مشيرا أنه “نولي اهمية كبيرة لها”.

وأضاف، المتحدث في سياق متصل للنهار، أن تأهل الأندية الجزائرية قاريا، “دليل على تطور الكرة المحلية”.

وأفاد رئيس الفاف للنهار، أنه سيترأس أول اجتماع للمكتب الفيدرالي لتوزيع المهام والتطرق لمختلف القضايا

وأشار شرف الدين عمارة، إلى أن ورشة تكييف القوانين، تسير على الطريق الصحيح مردفا أن الاتحادية ستكون في الموعد المحدد.

ويجدر الذكر، أن شرف الدين عمارة، ترأس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم خلفا لخير الدين زطشي.