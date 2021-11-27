عمارة: “كل الظروف مهيئة للرجوع بالكأس الثالثة من الكاميرون”

كشف رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم شرف الدين عمارة عن أهداف المنتخب من خلال المشاركة في نهائيات كان 2021.

وتحدث رئيس الفاف شرف الدين عمارة عن أهداف المنتخب الوطني في كان الكاميرون 2021 عبر برنامج حوار العرب على قناة الكأس القطرية قائلا:

“مشاركة الجزائر في منافسة الكان هذه المرة لها طبيعة مميزة، لأننا ستتنقل كحامل اللقب، لن تكون منافسة سهلة للفريق الجزائري، لكن سمعة المنتخب وتاريخه، تجعل من الجزائر منافس جدي للحفاظ على لقبه، كل الظروف مهيئة للرجوع بالكأس الثالثة، المنتخبات كلها تعرف الجزائر، ونحن نعرف ما ينتظرنا، وسنتعامل مع هذا الوضع، وإن شاء الله نذهب إلى أبعد الحدود “.