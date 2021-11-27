عمارة : “لا نستخف بمنتخبي السودان ولبنان.. لكن المنطق يقول أننا سنتأهل”!

أكد رئيس الفاف شرف الدين عمارة أن المنتخب الوطني سيحسم التأهل في منافسة كأس العرب للمنتخبات قبل المواجهة الثالثة أمام المنتخب المصري.

وتحدث رئيس الفاف شرف الدين عمارة عن حظوظ المنتخب الوطني في التأهل عبر برنامج حوار العرب على قناة الكأس القطرية قائلا:

“مقابلات المنتخب الوطني تنطلق بمواجهة السودان ثم لبنان.. سنحسم التأهل في المقابلتين الأولتين، وتبقى مباراة ثالثة أمام مصر، لذلك الأمور ستكون محسومة منذ المباراة الثانية، هذا منطق ولا يوجد أي إستخفاف بالمنافس، كرة القدم فيها مفاجآت ولكن فيها منطق، إلا إذا سارت الأمور بطريقة غير ذلك “.

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أكد رئيس الفاف شرف الدين عمارة أن الخضر يحترمون جميع المنتخبات في الدور الفاصل المؤهل للمونديال.

وقال “عمارة” لقناة “بيين سبورتس”:”نحترم جميع المنتخبات المتواجدة في الدور الفاصل لذلك لا يمكننا تفضيل منتخب على آخر”.

“المنتخب الذي سيقع معنا في المباراة الفاصلة سنحترمه وسنلعب معه بطريقتنا المعتادة”.

“سنلعب بكل قوة للمحافظة على لقبنا القاري والتتويج للمرة الثالثة بكأس إفريقيا في تاريخنا بالنظر لامكانياتنا الكبيرة”.

وكشف الإتحاد الإفريقي لكرة القدم في جمعيته العامة المنعقدة صبيحة اليوم الجمعة بالعاصمة المصرية القاهرة عن موعد قرعة الدور الفاصل المؤهل لمونديال قطر.

وسيتعرف المنتخب الوطني عن منافسه في الدور الفاصل ما بين 22 و 26 جانفي المقبل.

ويواجه المنتخب الوطني أحد المنتخبات المصنفة في الوعاء الثاني ويتعلق الأمر بكل من مالي، الكاميرون، غانا، الكونغو الديمقراطية والمنتخب المصري.

إستثنى رئيس الإتحاد الإفريقي موتسيبي بلد بحجم الجزائر من البلدان التي رشّحها لإمكانية الفوز بمونديال قطر الذي سيجري في قطر.

وقال موتسيبي لدى تدخله في الإجتماع التنفيذي الذي جرى بالعاصمة المصرية القاهرة “أريد فوز إحدى الدول الأفريقية بكأس العالم”.

وعن المنتخبات التي رشّحها لإمكانية الفوز قال “مصر من الدول التي تعطينا هذا الأمل سواءً في المونديال المقبل أو الذي يليه”.

ورغم أن المنتخب الوطني حقّق أرقام قياسية ويجاور منتخبات عالمية في مقدمة الترتيب. إلا أن موتسيبي لم يتحدث إطلاقا، كما يبدو ان إنجازات بلماضي ولاعبيه لا يعترف بها إفريقيا.

وصدمت الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم، المصريين بخصوص طريقة لعب الدور الفاصل المؤهل للمونديال، وأراحت الجزائر في نفس الوقت.

ورسمت الكاف ما سبق لنا ذكره، منذ أيام مضت، مؤكدة بأن “الفاصلة” ستلعب ذهابا وإيابا، عكس طموحات “المصاروة”.

وسيكون الخضر، على موعد مع الإستقبال إيابا بإعتبارها متواجدة مع الخمسة الكبار بالقارة السمراء، وفقا لترتيب الفيفا الأخير.

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