عمارة :” لن أعود لرئاسة شباب بلوزداد “

كشف الرئيس المستقيل من رئاسة الفاف شرف الدين عمارة عن قرار عدم عودته إلى رئاسة شباب بلوزداد رغم المشاكل التي تحدث في بيت الفريق.

وقال عمارة في تصريح له عقب الجمعية الانتخابية اليوم الخميس :”لن أعود إلى شباب بلوزداد. شباب بلوزداد شركة تتواجد في حافظة الشركات التي أنا أتواجد على رأسها. يجب أن املك فقكرة فقط عما يدور في هذه الشركة”.

كما تطرّق عمارة لدوره في الفريق “شباب بلوزداد يملك مناجمت ومجلس إدارة ورئيسها إلى جانب مديرية عامة وهم يقومون بالواجب. اتصل بهم فقط في اطار متطلبات الشركة فقط”.

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