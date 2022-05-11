عمارة لن يواصل.. وزفزاف الرئيس القادم لـ “الفاف”

بعدما كانت المؤشرات توحي ببقاء شرف الدين عمارة على رأس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، تغيرت المعطيات خلال الفترة الأخيرة بعد الرد السلبي لـ “الفيفا” على شكوى “الفاف”، حيث بات الرجل الأول في مبنى دالي إبراهيم، في موقف جد ضعيف وقد يستمر في أحسن الحالات إلى غاية الجمعية العامة العادية قبل أن يستقيل.

ووفقا لمعلومات تم استقاؤها من مصادر لا يرق إليها الشك، فقد تغير الموقف الرسمي من بقاء شرف الدين عمارة على رأس الاتحادية، حيث لم يعد مرضيا عنه ويمكن القول إنه يعد العدة لآخر أيامه على رأس “الفاف” في ظل فشله الذريع في تسيير شكوى المنتخب الوطني ضد التحكيم الذي أدار مباراة إياب الدور الفاصل.

كما أحبط مضمون رسالة “الفيفا”، التي تم الاكتفاء بنشر فقرة واحدة منها على موقع الاتحاد واخفاء باقي الفقرات، حظوظ المنتخب الوطني في الاستفادة من الاستئناف لدى هيئات “الفيفا” والاحتفاظ بأمل إعادة مباراة الكاميرون، وهو ما يجعل عمارة يفقد على الأقل ثقة مسؤوله الأول في قطاع الشباب والرياضة.

وتزامن تبخر “الحلم المونديالي” مع بدء انشقاق أعضاء المكتب الفدرالي لـ “الفاف” وخروجهم الواحد تلك الأخرى، حتى لم يبق منهم إلا 5، وهو العدد الذي لا يشكل النصاب القانوني ولا يمسح لـ “الفاف” القيام بأعمالها، وكل ذلك من أجل دفع عمارة إلى الانسحاب وإعادة التموقع حفاظا على مصالحها مع الرئيس القادم.

ويتوقع بنسبة كبيرة أن يعلن عمارة عن انسحابه طواعية في الجمعية العامة العادية لـ “الفاف” التي سيعرض فيها حصيلته المالية والأدبية، وحتى في حال تعنت وأصر على البقاء يبقى مهددا برفض تقريريه من طرف أعضاء الجمعية العامة لدفعه إلى التنحي بلغة القانون.

وتصب هذه المعطيات في مصلحة جهيد زفزاف المناجير العام لـ “الفاف” الذي أبدى فيما سبق نية الترشح، ووفقا لمصادر “النهار” فإن الكفة باتت تميل لفائدته ليكون هو الرئيس القادم لـ “الفاف” بدعم من جناح خير الذين زطشي الرئيس السابق للاتحاد، الذي يريد مبكرا قطع الطريق على باقي المترشحين.

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أثار البيان الأخير للاتحاد الجزائري لكرة القدم، الخاص برد “الفيفا” على التظلم، زوبعة وسط الشارع الجزائري، وبين الإعلاميين الرياضيين.

وجاءت أولى ردات الفعل من الجماهير الجزائرية، التي أبدت حيرتها، معتبرة أن بيان “الفاف” مبهم، وأبقى الغموض قائما في هذه القضية.

كما اعتبر بعض الجزائريين بأن رد الفيفا، ليس حاسما ونهائيا، فيما أكد البعض الآخر عدم فهمهم تماما لمضمون بيان الفاف.

في حين ألقى الإعلاميون الرياضيون على غرار حفيظ دراجي، ومحمد الوضاحي، اللوم على الاتحاد الجزائري لكرة القدم.

حيث اتهم هذا الثنائي، هيئة شرف الدين عمارة، بالتلاعب بمشاعر الجزائريين، لعدم مصارحتهم بالحقيقة الكاملة في هذه القضية.

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ردّ الإتحاد الجزائري لكرة القدم الفاف على الاعلام الكاميروني بقوة ووصف إنزلاقاته بـ “اللاأخلاقية”. من طرفه بعدما تهكم على المدرب جمال بلماضي.

وطلب الإتحاد الجزائري في بيان صادر اليوم. من الإتحاد الكاميروني ومن المسؤولين أن يدينوا مثل هذه التصرفات.

كما تمنى ان يتدخل العقلاء في الكاميرون وفي الجزائر و في كل الدول لتهدئة الأمور وارجاعها إلى الصواب.

وأكد المسؤول الأول عن الفاف شرف الدين عمارة استعداد للعمل والتعاون سويا مثلما كانت عليه العادة.

كما ختم البيان. ان تسود الروح الرياضية في المنافسات المقبلة و ان تبقى الروح الأخوية سائدة.

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