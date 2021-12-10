عمارة: ” مباراة المغرب عادية ولا يوجد أي حساسيات”

أكد رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم شرف الدين عمارة أن مباراة الداربي المغاربي أمام أسود الأطلس لا تطبعها أي حساسية بين الطرفين.

وتحدث رئيس الفاف في حوار مطول مع موقع “العربي الجديد” القطري عن مباراة الغد أمام المنتخب المغربي في إطار الدور ربع النهائي من المونديال العربي قائلا:

“لا حساسيات على الإطلاق، فهي مباراة مثل كل المباريات سنلعبها للفوز فهي بطولة “ديربي” خاصة وفيها الكثير من الحماس الزائد، لكنها في النهاية عادية وتبقى مباراة في كرة القدم.”

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