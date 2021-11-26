عمارة: “مركز سيدي موسى سيكتسي حلة جديدة”
بقلم كريم.تيغرمت
كشف رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، شرف الدين عمارة، عن العمل الجاري بمركز سيدي موسى، لإعادة تهيئته.
وصرح عمارة، للإذاعة الوطنية: “أشغال جارية، لإعادة تهيئة المركز التقني لسيدي موسى، وكل المرافق التابعة له”.
وأضاف: “أرضية ملعب سيدي موسى، شهدت بعض المشاكل مؤخرا، لكننا كلفنا شركة خاصة لإعادة اصلاح الأرضية لتكون وفق المقاييس العالمية”.
وتابع شرف الدين عمارة: “الأشغال الجارية ستمس أيضا مقر إقامة الخضر بسيدي موسى، من أجل إعادة تهيئته”.
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