عمارة: “معوش سيتولى رئاسة الفاف بالنيابة إلى غاية انتخاب رئيس جديد”

كشف شرف الدين عمارة، عن خليفته في رئاسة الفاف بالنيابة، إلى غاية انعقاد الجمعية الانتخابية، وتنصيب الرئيس الجديد.

وصرح عمارة، في هذا الخصوص: “قررت تعيين محمد معوش، كرئيس للفاف بالنيابة، إلى غاية انتخاب رئيس جديد للفاف”.

كما أضاف: “سيتم في الأيام القليلة المقبلة عقد الجمعية الانتخابية، من أجل اختيار رئيس جديد للفاف، وفق القوانين المعمول بها”.

وجاءت هذه التصريحات من شرف الدين عمارة، عقب إعلان اسقالته من رئاسة الاتحاد الجزائري لكرة القدم.