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الرياضة

عمارة: “منتخبنا واعٍ بالمسؤولية التي تنتظره في مواجهة تونس”

بقلم كريم.تيغرمت
عمارة: “منتخبنا واعٍ بالمسؤولية التي تنتظره في مواجهة تونس”
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اعترف رئيس “الفاف”، شرف الدين عمارة، بصعوبة المهمة التي تنتظر الخضر، أمام تونس، مؤكدا وعيهم بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم.

وصرح عمارة، للإذاعة الوطنية: “النهائي يعد داربي شمال افريقيا، والداربي دائما قوي، كل منتخب يسعى للتتويج بالكأس”.

كما أضاف: “مثل هذه المباريات المهم فيها الفوز، وليس الأداء، ومنتخبنا واعٍ بالمسؤولية الملقاة على عاتقه”.

وتابع شرف الدين عمارة: “النهائي سيكون جد قوي، بالنظر للأداء الذي أظهره المنتخب التونسي في المباريات السابقة”.

رابط دائم : https://nhar.tv/BtwWS
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