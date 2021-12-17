عمارة: “منتخبنا واعٍ بالمسؤولية التي تنتظره في مواجهة تونس”

اعترف رئيس “الفاف”، شرف الدين عمارة، بصعوبة المهمة التي تنتظر الخضر، أمام تونس، مؤكدا وعيهم بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم.

وصرح عمارة، للإذاعة الوطنية: “النهائي يعد داربي شمال افريقيا، والداربي دائما قوي، كل منتخب يسعى للتتويج بالكأس”.

كما أضاف: “مثل هذه المباريات المهم فيها الفوز، وليس الأداء، ومنتخبنا واعٍ بالمسؤولية الملقاة على عاتقه”.

وتابع شرف الدين عمارة: “النهائي سيكون جد قوي، بالنظر للأداء الذي أظهره المنتخب التونسي في المباريات السابقة”.