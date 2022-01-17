عمارة: “نتأسف للشعب الجزائري على هذه الخسارة”

أعرب رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم شرف الدين عمارة عن أسفه الشديد بعد الهزيمة. التي تعرض لها المنتخب الوطني أمس الأحد أمام منتخب غينيا الإستوائية.

وتحدث شرف الدين عمارة في تصريح حصري للنهار بمدينة دوالا الكاميرونية قائلا:

“أتأسف للشعب الجزائري على هذه الخسارة، وهذه الخيبة، أكيد أننا تأثرنا كثيرا بهذه النتيجة، لكن الأمل لا يزال قائما، الفريق لم يخسر أي شيء من قيمته وهيبته، ويمكن القول أننا ضحية سوء الحظ بعدما قدم كل شيء للفوز بهذه المباراة، لكن مفاجآت كرة القدم ليست المرة الأولى التي تقع في الحقيقة”.

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وانتهت مواجهة المنتخب الوطني الجزائري أمام غينيا الإستوائية بهزيمة الخضر في منافسة كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

المواجهة التي لعبت بملعب جابوما بمدينة دوالا الكاميرونية لحساب الجولة الثانية من المجموعة E انتهت بنتيجة هدف دون رد.

وسجل المنتخب الوطني الجزائري هدفا في الدقيقة الـ24 عن طريق بغداد بونجاح ألغاه الحكم بداعي تسلل قائد الخضر رياض محرز، وحدث نفس الأمر في الدقيقة الـ83 عندما ألغى الحكم هدف يوسف بلايلي لذات السبب.

الدقيقة الـ70 شهدت تسجيل “إيستيبان فيرنانديز أوباينغ أوبونو” الهدف الوحيد لغينيا الإستوائية.

ترتيب المجموعة:

1-كوت ديفوار 4 نقاط.

2-غينيا الإستوائية 3 نقاط.

3-سيراليون 2 نقاط.

4-الجزائر 1 نقاط.

كما تحدث إبن الشنفرى في الفيديو أنه وبعد وفاة الراقي بلحمر الذي كان يتنقل مع الخضر في مبارياتهم لا يوجد راق آخر يتنقل معهم. وقال إبن الشنفرى “بالرغم من انني لا أتابع كرة القدم لكن شاهدت مباراة المنتخب الوطني”. و”تفرجت كيف عانى الخضر أمام مرمى المنافس دون نتيجة وإحراز هدف”.