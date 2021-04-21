عمارة: “نسعى للحفاظ على جرعة السعادة التي منحها المنتخب الوطني”

الرياضة
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عمارة: “نسعى للحفاظ على جرعة السعادة التي منحها المنتخب الوطني”
بقلم أمير بهلول

كشف شرف الدين عمارة رئيس الفاف، عن أولوياته في الفترة المقبلة، مؤكدا أنه سيفعل كل شيء من أجل إسعاد الشعب الجزائري.

وقال “عمارة” في تصريحات لموقع الفاف: “أولوياتنا هي تكييف القوانين وبعدها المنتخب الوطني الجزائري وعلينا أن نحضر في أفضل الظروف لتصفيات المونديال”.

وأضاف: “علينا أن لا ننسى كأس إفريقيا المقبلة وكأس العرب المقبلة، وسندعم المنتخب الوطني وصورته وسنمحه بعدا آخرا”.

وتابع: “الشعب الجزائري محتاج لهذه الفرحة، والفريق الوطني منحنا إياها، وسنعمل كل ما في وسعنا من أجل الحفاظ على هذه جرعة السعادة”.


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