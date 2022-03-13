عمارة: “نشكر رئيس الجمهورية ونتمنى العودة بالتأهل من الكاميرون”

وجّه رئيس “الفاف”، شرف الدين عمارة، شكر خاص لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على دعمه للخضر، مؤكدا عزمهم على العودة بالتأهل للمونديال من الكاميرون.

وصرح شرف الدين عمارة، في هذا الخصوص، لتلفزيون “النهار”: “رئيس الجمهورية هو المناصر الأول للمنتخب الوطني”.

كمال أضاف رئيس الفاف: “نشكر له هذه الالتفاتة الطيبة اتجاه أنصار الخضر، والتي من المؤكد أنها أسعدتهم كثيرا”.

وتابع شرف الدين عمارة: “أتمنى أن يكون تنقل موفق لمنتخبنا الوطني، وأنصاره، وأن نعود بالتأهل من الكاميرون”.