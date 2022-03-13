عمارة: هذا ما يجب أن يتوفر لإنجاح أي تظاهرة رياضية

أكّد رئيس الفاف شرف الدين عمارة على ضرورة على توفير كل الإمكانيات من منشات رياضية وإمكانيات بشرية لإنجاح “الشان” المقبل.

كما شدّد عمارة على ضرورة توفير الامور التي تخص الفندقة و الإطعام و النقل.

وقال عمارة لـ “النهار” اليوم “دفتر شروط الكان والشان يفرض وجود منشِآت كبيرة. لتقديم خدمات نوعية للجماهير”.

كما أضاف “هذه الشروط تكون وفق مقاييس عالمية”.

يذكر أن، رئيس لجنة تنظيم الشان، مبومبو سيدو نجويا، تفقد مدى جاهزية المنشآت، لاحتضان الجزائر، الطبعة المقبلة من “الشان”، المقررة بالجزائر.

كما تدوم هذه الزيارة التفقدية، التي انطلقت السبت، ستدوم إلى غاية الـ16 من الشهر الجاري.

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وجّه رئيس “الفاف”، شرف الدين عمارة، شكر خاص لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على دعمه للخضر، مؤكدا عزمهم على العودة بالتأهل للمونديال من الكاميرون.

وصرح شرف الدين عمارة، في هذا الخصوص، لتلفزيون “النهار”: “رئيس الجمهورية هو المناصر الأول للمنتخب الوطني”.

كمال أضاف رئيس الفاف: “نشكر له هذه الالتفاتة الطيبة اتجاه أنصار الخضر، والتي من المؤكد أنها أسعدتهم كثيرا”.

وتابع شرف الدين عمارة: “أتمنى أن يكون تنقل موفق لمنتخبنا الوطني، وأنصاره، وأن نعود بالتأهل من الكاميرون”.