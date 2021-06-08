عمارة :”هذا هو موقف الفاف من إيقاف البطولة”

شرّح شرف الدين عمارة، موقف الفاف مما يتم تداوله بخصوص إيقاف البطولة الوطنية قبل ختام جولاتها. وأكد الرجل الأول في الإتحاد الجزائري بأنه لم يتم الفصل في الموضوع الى حد الساعة.

وصرّح قائلا في هذا الشأن لتلفزيون “النهار” :”لدينا العديد من الإقتراحات، الكاف إشترطت الحصول على أسماء الأندية المُشاركة في المُنافسات القارية، يوم 30 جوان الجاري كآخر أجل، ولكن هذا التاريخ لا يُساعدنا لأن الدوري لا يزال مُستمرا عندنا”. وأوضح خليفة خير الدين زطشي بأن الإتحاد الجزائري يقوم بتحركات كثيرة لتجاوز هذا الإشكال.

وأضاف :”قرار إستمرار البطولة أو توقيفها لا يعود لي وحدي، لدينا العديد من الإقترحات وسندرس أفضلها، لكي لا نجد أنفسنا في حرج مع الكونفيدرالية الإفريقية، خاصة وأن العديد من البلدان تتواجد في نفس وضعيتنا”.

وختم :”البطولة عندنا لو تستمر الى نهايتها، سنصل لمنتصف أوت، وهذا تاريخ بعيد، وعليه سنقوم باللازم بالتشاور مع جميع الأطراف المعنية لحسم الأمور في أقرب الآجال الممكنة”.