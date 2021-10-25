عمارة ومدوار يهنئان الأندية الجزائرية المتأهلة في المنافسة الإفريقية

هنأ رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، شرف الدين عمارة، ورئيس الرابطة المحترفة عبد الكريم مدوار، الأندية الجزائرية بتأهلها في المنافسات الإفريقية.

ونشر موقع الفاف، رسالة التهنئة التي توجه بها شرف الدين عمارة، للأندية الجزائرية، أين ثمن هذا النجاح، وتمنى المزيد من التألق لهم في الأدوار المقبلة.

ومن جهته، هنأ رئيس الرابطة المحترفة عبد الكريم مدوار، الأندية الجزائرية الأربعة، بتأهلها للدور المقبل من رابطة الأبطال، وكأس الكاف.

يذكر أن شباب بلوزداد، ووفاق سطيف، تأهلا إلى دور المجموعات من رابطة الأبطال، فيما تأهل شبيبة القبائل، وشبيبة الساورة للدور الـ32 من كأس الكاف.

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