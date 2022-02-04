عمارة ووالي البليدة يعقدان اجتماع عمل وزيارة تفقدية إلى “تشاكر”

يواصل رئيس “الفاف” شرف الدين عمارة، رفقة السلطات المعنية، مساعيهم لضمان أفضل تحضير للمباراة الفاصلة المؤهلة لكأس العالم.

واجتمع عمار بوالي البليدة نويصر، ورئيس ديوان وزارة الشباب والرياضة رؤوف خلف للوقوف على التحضيرات الجارية للمباراة الفاصلة أمام الكاميرون.

كما كشف موقع “الفاف”، أنه تم خلال هذا الاجتماع، استعراض العديد من النقاط المتعلقة بالتحضيرات الجارية للمواجهة الفاصلة أمام الكاميرون.

في حين أوضح ذات المصدر، أن الهدف من هذا الاجتماع، كان التنسيق بين جميع المصالح لانجاح هذا الحدث الهام للغاية.

وفي ختام هذا الاجتماع، تنقل وفد برئاسة والي البليدة، ورئيس الفاف، إلى ملعب “تشاكر”، للوقوف على التحضيرات الجارية.