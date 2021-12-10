عمارة يتحدث عن دور بلماضي في المونديال العربي!

أكد رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم شرف دين عمارة أن الناخب الوطني جمال بلماضي دائم الإتصال مع بعثة المنتخب المحلي المتواجدة بالدوحة.

وأجرى رئيس الفاف شرف الدين عمارة حوارا مطولا مع موقع “العربي الجديد” القطري للحديث عن مباراة الغد أمام المنتخب المغربي في إطار الدور ربع النهائي من كأس العالم للمنتخبات العربية”.

وقال: “بلماضي دائم الإتصال مع المجموعة المتواجدة في قطر، فهو مدرب الفريق الأول، وفريق الرديف يتولى الإشراف عليه مساعده الأول.. وبالتالي فهو دائم التواصل معنا والاطمئنان على الفريق واللاعبين.”