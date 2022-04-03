عمارة يتراجع عن استقالته من رئاسة “الفاف” ويرفض تقديمه كبش فداء!

أكدت مصادر موثوقة لـ “النهار”، بأن شرف الدين عمارة، تراجع عن استقالته من رئاسة الاتحاد الجزائري لكرة القدم، أياما قليلة فقط من إعلانها أمام أعضاء مكتبه الفيدرالي وفي ندوة صحافية منقولة على المباشر.

وقدّم عمارة، أمس السبت، التعازي باسمه رئيسا لـ “الفاف” في وفاة رئيس رابطة تيزي وزو الولائية لكرة القدم، وهو ما يؤكد بأنه لا يزال يزاول مهامه بصفة عادية، بعدما قرر تجميد قراره الأول.

وكان مقررا أن يسلم المهام لنائبه، محمد معوش، غير أنه تراجع عن هذه الخطوة وفضل الاستمرار في أداء مهامه، ويعود السبب في ذلك ـ وفقا لذات المصادر ـ إلى رفض أعضاء المكتب الفيدرالي تقديم استقالاتهم، رافضا أن يتم تقديمه أمام الشعب الجزائري ككبش فداء.

كما تفطن المدير العام لمجمع “مدار”، إلى تحركات عضو من المكتب الفيدرالي والمكلف بمهمة التنسيق بين الرابطات، عمار بهلول، الذي شرع في الإعداد لتقديم نفسه مرشحا بديلا في انتخابات الاتحاد الجزائري المقبلة.

تراجع رئيس “الفاف” عن استقالته بصفة مؤقتة، جاء ليضع حدا لمطامع الطامعين في استخلافه، حيث ينوي فضحهم أمام أعضاء الجمعية العامة التي ستعقد يوم 11 أفريل، قبل أن يعلن مجددا استقالته، وهو سيجنب الفراغ القانوني ويجعل نهاية المكتب الفيدرالي بصفة آلية بذهاب الرئيس.