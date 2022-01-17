عمارة يتلقى مُكالمة هاتفية من رئيس الجمهورية

تلقى اليوم الإثنين رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم شرف الدين عمارة مُكالمة هاتفية من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

رئيس الجمهورية عـبر خلال المكالمة الهاتفية عن دعمه ومساندته المطلقة للنـاخب الوطني جمال بلماضي وكل لاعبي المنتخب.

وتأتي هاته المُكالمة الهاتفية بعد خسارة الخضر أمام غينيا الإستوائية أمس الأحد وتعقد مأموريتهم في التأهل.

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اجتمع رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، شرف الدين عمارة، بنظيره الكاميروني، سامويل إيتو، بمناسبة كأس أمم إفريقيا 2021.

ونقل التلفزيون العمومي الجزائري، تصريحات عمارة، عقب هذا اللقاء أين قال: “أشكر إيتو على الاستقبال الذي خصنا به”.

كما أضاف: “قدمت لتهنئته على انتخابه على رأس الاتحاد الكاميروني، وابداء دعمنا له وللكاميرون لضمان نجاح كأس أمم إفريقيا 2021”

وأردف رئيس الفاف: “تطرقنا لمواضيع متعلقة بالتعاون بين الإتحاد الجزائري ونظيره الكاميروني، وتنمية العلاقات فيما بيننا”

وتابع شرف الدين عمارة: “ستكون لنا فرصة الالتقاء مجددا، والحديث أكثر عن سبل التعاون الممكنة بين الاتحادين الجزائري والكاميروني”

بالفيديو..

كما علق رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم “شرف الدين عمارة” على المباراة الافتتاحية للكان التي جمعت اليوم الكاميرون ببوركينافاسو.

وقال عمارة حصريا للنهار على هامش تواجده بالملعب الأولمبي بالعاصمة الكاميرونية ياوندي:”لقد كانت مباراة افتتاحية بنفس طابع المباريات الافتتاحية، لم نُشاهد الشيئ الكثير”.

كما رفض عمارة التعليق على سؤالا يتعلق بسهولة المأمورية بالنسبة للخضر بعد مشاهدته مستوى المواجهة الافتتاحية.

هذا واكتفى بالقول:”لا أريد الدخول في هاته التفاصيل وهذه مجرد مباراة افتتاحية”.

عمارة: “المطالبة بإلغاء كان الكاميرون قلّة احترام للمنتخبات الإفريقية”

أكد رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، شرف الدين عمارة، أن الاتحادية نددت بالمطالب. التي تدعو لإلغاء نهائيات كأس أمم إفريقيا 2021 المزمع إقامتها بالكاميرون.

كما أجرى رئيس الفاف حوارا مطولا مع قناة “الجزائر الدولية”، للحديث عن تتويج الخضر بلقب كأس العالم للمنتخبات العربية. و قال “هناك من تحجج بأن ظروف الوقاية من تفشي كورونا في الكاميرون غير كافية، لحماية اللاعبين الأفارقة الناشطين بالدوريات الأوروبية”.

كما تابع “أعتقد أن التفكير في إلغاء نهائيات كأس أمم إفريقيا يعتبر قلة احترام للمنتخبات الإفريقية”. و “يجب أن نندد بهذا القرار وهذا ما قمنا به”.