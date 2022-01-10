عمارة يجتمع بإيتو ويبدي دعمه للكاميرون

اجتمع رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، شرف الدين عمارة، بنظيره الكاميروني، سامويل إيتو، بمناسبة كأس أمم إفريقيا 2021.

ونقل التلفزيون العمومي الجزائري، تصريحات عمارة، عقب هذا اللقاء أين قال: “أشكر إيتو على الاستقبال الذي خصنا به”.

كما أضاف: “قدمت لتهنئته على انتخابه على رأس الاتحاد الكاميروني، وابداء دعمنا له وللكاميرون لضمان نجاح كأس أمم إفريقيا 2021”

وأردف رئيس الفاف: “تطرقنا لمواضيع متعلقة بالتعاون بين الإتحاد الجزائري ونظيره الكاميروني، وتنمية العلاقات فيما بيننا”

وتابع شرف الدين عمارة: “ستكون لنا فرصة الالتقاء مجددا، والحديث أكثر عن سبل التعاون الممكنة بين الاتحادين الجزائري والكاميروني”