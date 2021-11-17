عمارة يجتمع برؤساء الرابطات

عقد رئيس الفاف، شرف الدين عمارة، إجتماعا مهما مع نظرائه، رؤساء الرابطات الوطنية، الجهوية والولائية، في فندق الأوراسي، اليوم الأربعاء.

وأكد الموقع الرسمي للإتحاد الجزائري، بأن اللقاء، جاء نظرا للأهمية التي يوليها عمارة، للم شمل الأطراف الفاعلة في كرة القدم.

وعمل عمارة على توطيد العلاقات مع رؤساء الرابطات، وهو المتواجد في وضعية لا يحسد عليها، بسبب تكهرب العلاقات مع وزارة الشباب والرياضة.

وكانت الوصاية، قد قررت إلغاء جميع الجميعات العامة، التي أعلنت عنها الفاف في الفترة الماضية، واضعة هيئة عمارة في حرج.