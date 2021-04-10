عمارة يجري تعديلات على تركيبة أعضاء المكتب الفيدرالي

بعد رفض لجنة الترشيحات ملفات 5 أسماء

أجرى المترشح الوحيد لرئاسة الاتحاد الجزائري لكرة القدم، شرف الدين عمارة، تعديلات على قائمة أعضاء مكتبه الفيدرالي، والتي تقدم بها مع ملف ترشحه الذي تمت الموافقة عليه، حيث أنه وبعد الاطلاع على القائمة الإسمية ودراسة ملفاتهم، رفضت لجنة التشريحات خمسة أعضاء كان قد اختارهم للتواجد معه ضمن تركيبة المكتب الفيدرالي التي تضم 13 عضوا.

وبالنسبة للأسماء المرفوضة بسبب عدم توفرها على الشروط القانونية المطلوبة، فيتعلق الأمر بكل من بشير منصوري، العربي أومعمر، أحمد خرشي، بغداد ميباركي ومحمد دواس.

وبعد التعديلات التي أحدثها عمارة على التركيبة النهائية لأعضاء مكتبه، أصبحت تضم كلا من: عمار بهلول، رشيد ڤاسمي، حكيم مدان، ياسين بن حمزة، رشيد أوكالي، الجيلالي طويل، مولدي عيساوي، محمد معوش، محمد غوتي، سليماني ياماني، نسيبة لغواطي وفضيلة شاشوة.