عمارة يحدد موعد أول اجتماع له مع رؤساء الأندية

حدد رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، شرف الدين عمارة، موعد أول اجتماع له مع رؤساء الأندية المحترفة.

وكشف الحساب الرسمي للفاف، عن توجيه عمارة، الدعوة لرؤساء الأندية للاجتماع بهم على مأدبة عشاء، يوم الغد الخميس، بفندق الشيراطون.

وسينعقد بعدها اجتماع عمل، والذي سيفتح فيه رئيس الفاف، المجال لرؤساء الأندية لطرح انشغالاتهم، والمشاكل التي تواجههم هذا الموسم، خاصة في ظل جائحة كورونا.

ويأتي الاجتماع المبرمج بين رئيس الفاف شريف الدين عمارة، ورؤساء الأندية المحترفة، بعد أسبوع فقط، عن أول اجتماع للمكتب الفيدرالي.