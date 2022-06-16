عمارة يرد على إحتمال تعرّضه لـ “الخيانة” بين أروقة الفاف

أشار الرئيس المستقيل من رئاسة الفاف شرف الدين عمارة إلى تعرّضه لـ “الخيانة” من بعض الأطراف، رغم أنّه لم يكشف عن التفاصيل.

وقال عمارة في تصريح حصري لـ “النهار” عقب انتهاء الجمعية العامة “لست من عادتي الحديث عن هذا الأمر. ليس من طبعي الحديث على اني كنت مستهدف كذلك”.

وأضاف ” الشيء الاهم هو أني كنت مدافعا على كل شخص كان ورائي. ولم اخطأ في أي احد”

كما ختم “كنت صادقا مع كل شخص وضميري مرتاح وأترك الحكم للناس على شخصي”.

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